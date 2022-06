Graz schön sportlich: Lasset die Spiele beginnen

Der erste Wettkampftag hat bereits zahlreiche Highlights zu bieten: Die Rennrodler rasen mit bis zu 100 km/h den Grazer Schloßberg hinunter - Ziel am Karmeliterplatz! Fans vom Cross-Triathlon kommen in Strassgang auf ihre Kosten, in Stattegg suchen die Mountainbiker ihre Besten im Eliminator. Große Gejagte ist Titelverteidigerin und Olympia-Teilnehmerin Laura Stigger. Außerdem am Programm: die Vereine-Meisterschaft der Leichtathleten im ASKÖ-Sportcenter Eggenberg, Rugby-7 am Sport-Campus Weinzödl, die WM-Generalprobe der Wasserspringer in der Auster, Wakeboard im Schwarzl-Freizeitzentrum und vieles mehr.