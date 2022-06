Deutschland baut Europas mächtigsten Supercomputer

Auf „Jupiter“ folgen zwei weitere Exascale-Systeme

„Jupiter“ wird der erste deutsche Supercomputer mit Exascale-Leistung. In den kommenden Jahren will Deutschland laut einem Bericht des IT-Portals Golem.de noch zwei weitere in Betrieb nehmen - einer soll am Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart ans Netz gehen, einer am Leibnitz-Rechenzentrum in Garching bei München.