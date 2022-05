Wiener Großrechner gehört zu stärksten der Welt

Maximale Power für die Praxis

Die reale Leistungsfähigkeit der nächsten High Performance Computing-Ausbaustufe bleibe noch abzuwarten, heißt es in der Aussendung. Weil es sich aber um „zweierlei Architekturen“ handelt, werde VSC-5 wohl gar nicht die in dem Ranking in Petaflops gemessene Rechenleistung - ein Petaflop bedeutet Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde - von VSC-4 erreichen bzw. übertreffen, „was uns relativ egal ist“, sagte Herbert Störi vom Fachbereich VSC Research Center der TU Wien. „VSC-5 ist bei diesem Rennen nicht so schnell, dafür ist er für praktische Anwendungen viel leistungsfähiger“, so Störi.