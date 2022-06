Die geheimen Großrechner der Spione und Militärs

Wer in die Liste will, muss Benchmark-Resultat einreichen

Gelistet wird nämlich nur, was eingereicht wird - und das ist längst nicht bei jedem System der Fall. Um in die Top500-Liste aufgenommen zu werden, müssen die Betreiber den Benchmark-Test „LINPACK“ ausführen und das Ergebnis übermitteln. Die Rechenleistung wird in Flops, also in Gleitkommaberechnungen pro Sekunde, gemessen. Auf dieser Basis wird dann das Top500-Ranking erstellt.