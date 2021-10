China soll seit Monaten Exaflops-Großrechner haben

Wie Heise.de analysiert, wäre das eine klare Kampfansage an die USA, mit denen sich China seit Jahren ein Supercomputer-Wettrüsten liefert. Großrechner mit Exaflops-Leistung sind aber auch in den USA in Entwicklung - etwa am Oak Ridge National Laboratory des US-Energieministeriums, wo noch 2021 eine solche Anlage in Betrieb gehen soll. Insgesamt sind in den USA mindestens drei solche Hochleistungsrechner geplant.