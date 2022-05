US-Supercomputer knackt Exaflops-Schallmauer

In der Top500-Liste der mächtigsten Supercomputer der Welt setzt sich ein neues US-System an die Spitze, das erstmals Rechenleistung im Exaflops-Bereich (eine Trillion Gleitkommaberechnungen pro Sekunde) bietet - das System Frontier des Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Dahinter folgen laut dem jüngstem Ranking Großrechner aus Japan und Finnland. Neue chinesische Supercomputer sind nicht in der Liste vertreten.