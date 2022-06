Vorarlbergerin schnappt sich Cup- und Meistertitel

Die Wasserballmannschaften der Wasserfreunde Spandau 04 sind bekannt dafür, Titel zu gewinnen. Seit 2019, dem Stadt des Projekts Damen-Wasserball in Spandau, kommt es im Finale um die nationalen Titel regelmäßig zum Duell mit SV Bayer 08 Uerdingen. nachdem bereits Anfang Mai der Titel im Pokal gegen den Erzrivalen geholt werden konnte, setzte das Frauenteam von Trainer Mirko Stamm Anfang Juni noch einen drauf und fixierte mit der Meisterschaft das Double. Die „best-of-three“-Finalserie endete frühzeitig mit 2:0 (12:8 und 18:9). Den Titel feierten Cepicka und Co ausgiebig an der Havel.