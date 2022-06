Exotische Früchte wachsen auch im Nordburgenland

Kanarische Inseln, Madeira, Azoren, Kreta und Edelstal im Bezirk Neusiedl am See – in Europa gedeihen tatsächlich Bananen. Die Staude, die der Nordburgenländer William Markl vor sieben Jahren als 16-Jähriger in seinem Garten gepflanzt hat, beginnt gerade zu blühen. Erstmals.