„Digitale Grundbildung“ und eigene IT-Berater

Chance für die Gesellschaft

Niederösterreich übernimmt bei der Digitalisierungsoffensive eine Vorreiterrolle: „Wir leben in einer Zeit der digitalen Revolution. Dazu gehört es, Menschen im Umgang mit der Technik zu schulen“, hält Genetiker Markus Hengstschläger fest. Stichwort digitaler Fußabdruck, Cybermobbing, Fake News. Um die Schüler dabei zu unterstützen, folgt ab dem Herbst das neue Pflichtfach „Digitale Grundbildung“. Damit soll der richtige Umgang mit Geräten trainiert werden. Und auch für die Schulung und Fortbildung der Pädagogen wurden bereits 200 Plätze an Hochschulen reserviert. „Wir wollen den Schülern und Lehrern nicht nur die Geräte in die Hand drücken, sondern ihnen auch das nötige Rüstzeug mit auf den Weg geben“, betont dazu Bildungsdirektor Johann Heuras.