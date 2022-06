Xaver Schlager: „Das hat kein Sportler gern!“

„Dann ist man auf dem richtigen Weg“

„Man muss nach so einer Niederlage offen und ehrlich zugeben, dass die besser waren. Dann ist man auf dem richtigen Weg“, meinte Xaver Schlager. Der Mittelfeld-Mann war der einzige Akteur, der in allen vier bisherigen Partien unter Rangnick in der Startformation stand - trotz eines im Vorsommer erlittenen Kreuzbandrisses, dessen Folgen er immer noch leicht spürt. „Ich glaube nicht, dass es ein körperliches Problem war“, sagte Schlager über die ÖFB-Chancenlosigkeit in Kopenhagen. „Wir waren einfach nicht ebenbürtig.“