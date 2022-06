Rangnick über Pleite: „Hätte 4:1 ausgehen können“

Gernot Trauner (ÖFB-Verteidiger):

„Bei den Gegentoren waren wir eine Spur zu naiv. Wir laufen zweimal in einen Gegenangriff, das war ein bisschen zu billig. Ich denke, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Es hat jeder alles rausgehaut, bis zum Schluss gekämpft. Der Anschlusstreffer ist leider nicht gelungen. Wenn man selber in Ballbesitz ist und hinten rausspielt, kann es nicht sein, dass sie einen langen Ball spielen und der fünf Sekunden später aufs Tor schießt. Da hätte man vielleicht früher rausrücken müssen, besser auf den zweiten Ball vorbereitet sein müssen. Das haben wir in der Situation schlecht gemacht. Das war zwei, drei Mal in der ersten Hälfte der Fall, sonst war es eigentlich ganz ordentlich.“