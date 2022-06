Wird Teamchef Ralf Rangnick ein „Wüsten-Experte“?

Danach ist Schluss mit den Pflicht-Länderspielen 2022, eine Möglichkeit gibt es für Teamchef Ralf Rangnick noch, mit der Mannschaft zu arbeiten, nämlich die Woche vor dem Start der Wüsten-WM in Katar, die am 21. November losgeht. Eine Woche davor müssen die Klubs die Spieler den Nationalteams überlassen. Wer nicht bei der WM dabei ist, ist zu Freundschaftsspielen verpflichtet - offen, wann diese stattfinden. Bis WM-Start oder auch danach? „Wir warten auf ein Statement des Weltfußballverbandes“, so ÖFB-Direktor Bernhard Neuhold, „können erst danach die Planungen beginnen.“ Möglich ist ein Kurztrainingslager (Malta?), wo auch die Tests stattfinden, möglich auch ein Kurztrainingslager mit den Spielen dann in Österreich.