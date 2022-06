Steirer durfte Vater nicht im Spital besuchen

Personalmangel führt zu OP-Absagen

Ungleich öfter landen aktuell hingegen wieder Beschwerden über verschobenen OP-Termine bei der Ombudsstelle am Tisch. „Wir registrieren diesbezüglich eine große Unsicherheit bei den Patienten“, nickt Wlattnig. Immer öfter werden in den steirischen Spitälern nämlich gar keine Termine mehr für Eingriffe vergeben. Der Grund ist der weiter akute Personalmangel - sowohl in der Ärzteschaft als auch im Pflegebereich. Im Frühjahr mussten bereits rund 40 Prozent der geplanten Operationen abgesagt werden.