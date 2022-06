Padel Open: „Mozart“ geigte in Wien ganz groß auf

Mit zwei packenden Endspielen gingen die Vienna Padel Open zu Ende. Über 10.000 Zuschauer verliebten sich in dieser Woche in den spektakulären Sport. Der erst 21-jährige Argentinier Agustin Tapia, der „Mozart des Padel Tennis“ genannt wird, spielte ausgerechnet in Wien das bisher beste „Konzert“ seiner Karriere.