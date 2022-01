Leica enthüllt neue M11 mit 60-Megapixel-Sensor

Herzstück der in Schwarz samt Akku rund 530 Gramm bzw. in Silber 640 Gramm schweren Leica M11 ist ein neuer CMOS-Vollformatsensor mit einer Empfindlichkeit von ISO 64 (nativ) bis 50.000, der in Kombination mit dem neuen Maestro-III-Prozessor pro Sekunde bis zu 4,5 RAW-Aufnahmen im DNG-Format oder JPEGs mit wahlweise 18, 36 oder 60 Megapixeln schießt und auf SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten und/oder dem neuen, 64 Gigabyte großen internen Speicher sichert.