„Mbappe holt die Bleus in Österreich aus dem Loch“

Österreichs Nationalteam hat am Freitag in der Nations League ein 1:1 gegen den amtierenden Weltmeister geholt. Frankreichs Superstar Kylian Mbappe verhinderte mit seinem Treffer in der Schlussphase eine rot-weiß-rote Sensation. „Mbappe holt die Bleus in Österreich (wirklich) aus dem Loch“, schreibt „Le Figaro“ mit Fingerzeig auf das „Happel-Loch“, das im Vorfeld für sehr viel Aufsehen gesorgt hatte.