Höll nach zwei Stürzen in Leogang Sechste

Balanche gewann bei Schönwetter mehr als elf Sekunden vor Weltmeisterin Myriam Nicole (FRA). Dritte wurde die Italienerin Eleonora Farina (+ 16 Sek.). Für Balanche ist es der dritte Leogang-Sieg in Serie. Im Vorjahr hatte sie den Weltcup vor Höll gewonnen, die kurz vor dem Ziel zu Sturz gekommen war. Die WM 2020 hatte Höll nach einem Trainingscrash verletzungsbedingt verpasst, Gold ging damals ebenfalls an Balanche. In den heuer bisher zwei Weltcups war Höll Vierte und Fünfte geworden.