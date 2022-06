Hamilton und Pitt drehen „besten Racing-Film“

„Ich habe mich schon immer für Filme interessiert. Die letzte fünf oder sechs Jahre habe ich mich mit einigen Produktionsfirmen in Los Angeles getroffen. Wir hatten Meetings, damit ich besser verstehe, wie ein Film entsteht und man ihn produziert“, so der 37-Jähirge am Rande des Grand Prix von Aserbaidschan. Brad Pitt betitelte er als „Superstar“, es war Hamilton eine „Ehre“ Pitt getroffen zu haben.