„Wunder, dass die Frau überhaupt überlebt hat“

„Der Mann ohne Haare war böse zur Oma.“ So die Aussage der Dreijährigen, die im November brutale Szenen in Eggersdorf bei Graz miterleben musste. Ihre Großmutter, die auf sie schaute, wurde fast getötet: Zwei Baseballschläge auf den Hinterkopf und fünf Messerstiche in den Rücken! Die zwei Täter ließen die Frau liegen und flüchteten mit Geld, Handy, Laptop, Schmuck und Tresor.