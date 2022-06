Trump und Kinder sollen zu Geschäften aussagen

Im Zuge von Ermittlungen zu Finanzgeschäften seiner Firmen sollen der ehemalige US-Präsident Donald Trump und seine Kinder Donald junior und Ivanka im Juli unter Eid aussagen. Nach Angaben eines neuen Dokuments vor einem Gericht im Bundesstaat New York ist geplant, dass sie vom 15. Juli an über mehrere Tage lang zu Geschäftspraktiken der Trump Organization Fragen vom Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James beantworten.