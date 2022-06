Nations League: Schweiz - Spanien heute LIVE

Die Schweiz hat einiges gut zu machen. Gegen Ronaldos Portugal gingen die Eidgenossen mit 0:4 regelrecht unter. Altmeister Ronaldo glänzte dabei mit zwei Toren und einem Assist. Auch Spanien hatte Mühe, schaffte gegen Tschechien aber immerhin ein 2:2. Dank eines späten Treffers von Eric Garcia (90.) kamen die Spanier in Prag noch zu einem 2:2 (1:1). Zuvor hatte Jakub Pesek die Gastgeber früh in Führung gebracht (4.), Gavi war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Jan Kuchta ließ die Tschechen mit seinem Tor (66.) von einer Sensation träumen. Portugal führt mit vier Zählern nun punktgleich vor Tschechien, die beide am kommenden Donnerstag aufeinandertreffen.