Diphtherie-Fälle in Wien: Ein Patient gestorben

In Österreich sind in den vergangene Tagen zwei Fälle von Diphtherie nachgewiesen worden. Beide Erkrankten wurden in Wien stationär behandelt, eine Person ist gestorben, die zweite befindet sich auf dem Weg der Besserung. Weitere labordiagnostische Abklärungen wurden veranlasst, beide Fälle wurden den internationalen Gesundheitsbehörden gemeldet, hieß es am Donnerstagvormittag aus dem Gesundheitsministerium.