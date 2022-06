Von Haiming nach Sölden: 7-Millionen-Weg fertig

Bis 2000 Radfahrer an Spitzentagen

Längenfelds Bürgermeister Richard Grüner lobte den Schulterschluss der Gemeinden: „Die Realisierung eines durchgehenden Weges ist angesichts der vielen Eigentümer kein leichtes Unterfangen.“ Und ohne finanzielle Zuwendungen des Landes - das 7-Millionen-Projekt wurde zu 50 Prozent gefördert - hätte man sowieso keine Chance gehabt. Insgesamt wurden neun Brücken neu errichtet oder umgebaut, die topografischen Gegebenheiten und die Mindestbreite von 2,5 Metern trieben die Kosten in die Höhe. Nun sei man aber glücklich und stolz. An Spitzentagen zähle man bis zu 2000 Biker, die sich auf einen halbstündigen Öffi-Takt verlassen können. Immerhin seien ca. 40 Prozent davon Einheimische. Nun gelte es, so rasch als möglich die letzten Asphaltlücken zu schließen. Mit dem Zukunftsprojekt „Transtimmel“, also über das Timmelsjoch nach Südtirol, wäre man in das internationale Fahrradnetz integriert. Dies sei anzustreben.