Neues Stahlwerk in Kapfenberg geht bald in Betrieb

In Donawitz startet nächste Großinvestition

Die nächste Riesen-Investition in der Steiermark läuft bereits an. In Leoben-Donawitz soll - ebenso wie in Linz - ab 2027 ein mit grünem Strom betriebener Elektro-Lichtbogenofen einen traditionellen Hochofen ersetzen. Gesamtkosten: eine Milliarde Euro! Im September beginnt die Vorbereitung der Baustelle, so Franz Kainersdorfer, Chef der „Metal Engineering Division“.