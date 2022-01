Edelstahl-Werk nur Gipfel des Investitionsbergs

Noch mehr Geld, nämlich eine halbe Milliarde Euro, nimmt in den nächsten Jahren der Leiterplattenhersteller AT&S für den Standort Leoben in die Hand. Auch hier soll der Ausbau eine Mutinjektion für eine ganze Stadt sein. Apropos Leoben: 150 Millionen Euro kostet dort das neue Brettsperrholz-Werk von Mayr Melnhof Holz. Jeweils dreistellige Millionenbeträge fließen zudem in das Mayr-Melnhof-Kartonwerk in Frohnleiten und in die Brucker Papierfabrik Norske Skog.