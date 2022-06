In Klagenfurt werden Feuerwehrleute gesucht

Jüngster Feuerwehr-Kommandant Klagenfurts

„Wir haben aktuell 60 Mitglieder, sieben davon sind in der Jugendfeuerwehr tätig“, sagt Kommandant Daniel Kohla, der bereits mit zehn Jahren Jugendfeuerwehrmann wurde. Mit 25 war er sogar der jüngste FF-Kommandant von Klagenfurt. „Im Vorjahr verzeichneten wir 45 Einsätze. Wir unterstützen auch die Berufsfeuerwehr. Unser Rüsthaus befindet sich in der Feldkirchner Straße 134. Wir haben zwei Einsatzfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug, mit denen wir auch in die zahlreichen Autobahntunnel in unserem Gebiet ausrücken.“