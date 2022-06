Rebellion bei MFG Tirol endete mit Rauswürfen

Wer tritt für MFG bei Landtagswahl an?

Dass er als MFG-Spitzenkandidat in die Tiroler Landtagswahl gehen wird, ist fraglich. Er sieht sich ob seines „diktatorischen Führungsstils“ mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. „Bernhard Schmidt ist als Landessprecher keinen Tag länger tragbar, und es kommt auch nicht infrage, dass er ohne demokratische Legitimation auf Landes- oder Bundesebene für ein Mandat kandidiert“, heißt es in einem am vergangenen Freitag abgeschickten Schreiben an den MFG-Bundesvorstand.