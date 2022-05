Armenien: 250 Menschen nach Protesten festgenommen

Armenien strebt derzeit unter internationaler Vermittlung, beispielsweise von Russland, ein Friedensabkommen mit dem verfeindeten Nachbarland Aserbaidschan an. Russische Soldaten überwachen den Waffenstillstand in der Bergregion bis dato. Seit dem Ende der Kämpfe kommt es aber immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen an der Grenze.