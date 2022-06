NBA-Boss Silver wünscht sich zusätzliche Trophäe

NBA-Boss Adam Silver hat den Wunsch nach einer zusätzlichen Trophäe und weniger Hauptrundenspiele in der besten Basketball-Liga der Welt betont. Man spreche viel über diesen Ansatz, sagte Silver vor dem Auftakt der Finalserie zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics. „Aber wir sind noch nicht da“, erklärte er am Donnerstag. Es gibt immer wieder Kritik an der großen Zahl an Hauptrundenspielen - vor den Play-offs bestreiten die Teams bereits jeweils 82 Partien.