Paris-Finalistin Gauff versendet Friedensbotschaft

„Für mich ist es wichtig, die Plattform, die ich habe, zu nutzen. Vor allem hier in Europa“, sagte Gauff nach ihrem 6:3, 6:1 gegen Martina Trevisan aus Italien im Halbfinale am Donnerstag. „Wir brauchen definitiv einen Wandel und eine Reform in diesem Aspekt“, betonte Gauff. Direkt nach ihrem Sieg hatte sie zudem gesagt: „Es passieren gerade so viele Dinge auf der Welt, vor allem auch in den USA. Das hier ist nur ein Tennismatch.“