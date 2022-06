Das höchste Weindorf und seine steilen Hängen

Der weltgrößte Klapotetz

Wir starten bei der Kirche in Kitzeck (563 m) und gehen in Richtung Weinbaumuseum bzw. Infobüro. Bei der Kreuzung halten wir uns links und folgen der Asphaltstraße bergab, bis rechts der Wanderweg-Einstieg zum Kroisgraben zu sehen ist. Am Talboden angekommen, wandern wir der Straße entlang bis zur Kreuzung mit den gelben Wegweisern. Ab nun geht es bergauf bis zur Kapelle in Altenberg, wo sich die Wege K2 und K4 trennen.