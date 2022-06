Rotlicht-Affäre in Wien um Ex-Polizei-Offizier

Er war früher einer der hochrangigsten Beamten des Innenministeriums, stand mit an der Spitze der Exekutive - umso tiefer der Fall eines suspendierten Ex-Polizei-Offiziers. Nachdem er sich zuletzt eine Verfolgungsjagd im Drogenrausch (samt Unfall) in seiner Luxuslimousine mit früheren Kollegen auf der Südautobahn in Niederösterreich geliefert hat, geht die Talfahrt weiter: Jetzt taumelte der einstige Vorzeigebeamte in eine hochnotpeinliche Rotlicht-Affäre in Wien.