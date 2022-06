„Der zehnte Platz ist sicher nicht mein Ziel!“

Anfragen dürfte es zuletzt ja genug gegeben haben, oder?

In den letzten Wochen war immer was los, auch das Ausland war Thema. Ich habe mr sehr viele Gedanken gemacht. Sportchef Didi Elsneg hat sich in vielen Gesprächen aber sehr um mich bemüht. Beim GAK ist etwas Großes im Entstehen, da will ich meinen Teil beitragen. Mein Bauchgefühl hat ebenso mitgespielt.