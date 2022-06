Steirisches Weingut des Jahres steht in Tieschen

Goldener Herbst sorgte für reiche Ernte

„Die Weine des Jahres 2021 werden uns noch viele Jahre Freude bereiten“, sagt der steirische Weinbaudirektor Werner Lutternberger. Dabei startete das Weinjahr in Bezug auf das Wetter eher problematisch. Wegen des unterkühlten Frühlings kam es zu einem späten Austrieb, doch vor allem ein goldener Herbst sorgte dann doch noch für eine gute Ernte: „Wir sind sehr dankbar über den fünften sehr guten Weinjahrgang in Folge. Wir erwarten besonders lagerfähige und vielschichtige Weine“, so Luttenberger.