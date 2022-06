Polit-Streit um Spitalsskandal in Wiener Neustadt

Freiheitliche fordern Konsequenzen

Das geht den Freiheitlichen aber nicht weit genug: Sie wollen eine restlose Aufklärung. „Dieser Hygiene- und Betrugsskandal muss den Verantwortlichen länger bekannt gewesen sein“, so FP-Obmann Udo Landbauer. Er fordert den Rücktritt von LGA-Vorstand Konrad Kogler. In Richtung der Landeshauptfrau, die als Vertraute des ehemaligen Sicherheitsdirektors gilt, sagt Landbauer: „Dass so ein Skandal vernebelt, vertuscht und zugedeckt werden sollte, kann doch nicht Ihr Anspruch sein?“