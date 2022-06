Mord an 7 Senioren: Lebenlange Haft für Pfleger

Ein Krankenpfleger in Italien ist am Mittwoch wegen der Ermordung von sieben Pflegeheimbewohnern in einer Einrichtung in der Nähe von Ascoli Piceno in Mittelitalien zwischen 2017 und 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 58-Jährige wurde des siebenfachen vorsätzlichen Mordes und eines versuchten Mordes in dem Seniorenheim für schuldig befunden.