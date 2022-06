„Journalist hat einfach sch*** Leistung gebracht“

Felix nimmt Toni in die Pflicht

Der nunmehrige Unterhaus-Kicker nimmt aber auch seinen Bruder in die Pflicht, meint, dass Toni es hätte „charmanter“ lösen können. Das Geschwisterlein verstehe aber auch die Emotion, in der ein anderes Verhalten „unmöglich“ gewesen sei. Der 31-Jährige verglich die Gegebenheit mit seinem Aufstieg mit Union Berlin in die Bundesliga 2019.