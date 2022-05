ZDF-Reporter zu Kroos-Ausraster: „Das geht nicht!“

Kroos‘ Vorwurf geht ins Leere

Trotzdem gehe Kroos‘ Vorwurf, „90 Minuten Zeit“ gehabt zu haben, um sich „ordentliche Fragen“ zu überlegen, ins Leere: „Ich sitze während des Spiels hinter dem Tor und bereite mich natürlich auf alle Eventualitäten vor. Aber wenn es dann losgeht, weiß ich gar nicht, mit wem ich gleich sprechen werde. Ob die Fragen auf Englisch, Deutsch oder Spanisch gestellt werden. Ob mir ein Gewinner oder ein Verlierer vor die Nase läuft. Außerdem kann sich ein Spiel kurz vor Ende drehen. Was auch kaum jemand weiß: Ich als Reporter habe die ganze Zeit mit der Organisation zu tun, dass Kroos überhaupt zum Gespräch kommt, dass die Kamera frei ist, dass der Ü-Wagen informiert ist. Das ist mein Job. Die Fragen an die Spieler überlege ich mir erst in den letzten Minuten vor dem Interview.“ Auch er, Kaben, erwarte Respekt, so wie es Spieler von Reportern auch tun.