ZDF nach Kroos-Ausraster: „Frage war berechtigt“

„Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Sch***fragen“, fauchte der frischgebackene Fünffach-CL-Sieger Kroos ZDF-Reporter Nils Kaben an. Der hatte sich tatsächlich erlaubt, zu fragen, warum Real Madrid gegen Liverpool so in Bedrängnis geraten war (nachdem er zuvor zwei durchaus huldigende Fragen gestellt hatte). Das schmeckte Kroos gar nicht. Sehen Sie hier das Interview in voller Länge: