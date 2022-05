Pariasek: „War ja wirklich eine depperte Frage“

„Hundertmal lieber“

Manch Journalist war nach der Kroos-Causa schnell mit einer Analyse zur Stelle: Die Journalisten hätten sich Kroos‘ Wehleidigkeit partiell auch selbst zuzuschreiben, weil sie über Jahre hinweg, zumal in Österreich, zu sehr auf Kuschelkurs mit den Protagonisten gegangen wären. „Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun“, meint Pariasek: „Dass wir Sportjournalisten die Sportler ab und zu womöglich mit Glace-Handschuhen angreifen, mag ja sein - trotzdem war das in der Situation eine völlig unpassende Frage.“ Und dennoch: „Solche Interviews sind ja Würze in der ganzen Sache und mir hundertmal lieber, als der Interviewte drischt eine nichtssagende Phrase nach der nächsten.“ So gesehen: Danke, Toni Kroos, danke, Nils Kaben.