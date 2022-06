E-Bikes und E-Autos: Jugendliche testen Mobilität

Die Teilnehmer hatten verschiedene Beweggründe, mitzumachen: „Mich hat interessiert, welche Möglichkeiten man in Osttirol hat“, sagt etwa David. Elena will die Öffis unter die Lupe nehmen: „Ich wollte schauen, was man verbessern kann und wo es hapert.“ Unter #sharedidrum werden sie in den nächsten Wochen ihre Erlebnisse in sozialen Netzwerken dokumentieren.