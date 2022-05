Was Steirer gegen Tigermücken tun können

Sie sind schwarz-weiß gestreift mit einem langen weißen Streifen am Rücken und kommt in der Steiermark eigentlich nicht vor: die Tigermücke. In Schiffscontainern und Frachtflugzeugen kommt sie nach Europa und ist jetzt vor allem in Graz und Graz-Umgebung verbreitet. An sich ist der Stcih ungefährlich - nicht aber, wenn die Mücke Infektionskrankeiten wie das Dengue-Fieber und Zika überträgt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering.