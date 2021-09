Asiatische Tigermücke ist nun in Graz gelandet

Der Klimawandel, der weltweite Handel und die vielen Reisen bringen immer mehr exotische Stechmücken auch zu uns. Sie können Viren - und damit Krankheiten - an Menschen und Tiere übertragen. In Graz wurde nun erstmals die Asiatische Tigermücke nachgewiesen. Das Gesundheitsamt sagt ihr den Kampf an.