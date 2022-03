„Spot“ verstärkt Informatik-Fakultät der TU Wien

„Spot ist eine Plattform mit einer noch nie dagewesenen Vielseitigkeit. Eines ihrer herausragenden Merkmale ist die benutzerfreundliche Software. Während Industrieroboter in der Regel nur mithilfe von Expertenteams und intensiver Arbeit in Betrieb genommen werden können, ist Spot sofort einsatzbereit. Das ist ein großer Vorteil für unsere angewandte Forschung“, erklärt Hannes Kaufmann, Professor für Virtual und Augmented Reality an der TU Wien, der die zur Gänze von der TU finanzierte Anschaffung des Roboters gemeinsam mit Norbert Pfeifer, Professor am Institut für Geodäsie und Geoinformation, und Marina Döring-Williams, Professorin am Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege, initiierte.