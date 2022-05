In Graz wird jetzt wieder offensiver gebettelt

Wann und wo darf gebettelt werden?

Bis Jänner 2013 war in der Steiermark ein generelles Bettelverbot in Kraft. Dieses wurde aber vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Seither ist Betteln wieder überall erlaubt. In Gastgärten oder Lokalen dürfen die Inhaber aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Bettler wegweisen.

Kann Betteln überhaupt bestraft werden?

Ja. Im Steiermärkischen Landes-Sicherheitsgesetz ist klar geregelt, dass Betteln „in aufdringlicher Weise, wie durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten und Beschimpfen“ strafbar ist. Die Polizei kann in solchen Fällen eine Geldstrafe von bis zu 2000 Euro gegen Bettler verhängen.

Wie wird Betteln in anderen Städten geregelt?

In der Salzburger Innenstadt ist momentan ein Bettelverbot in Kraft, das allerdings vom Verfassungsgerichtshof geprüft wird. In Innsbruck war Betteln jahrelang auf Sondermärkten verboten. Allerdings hob der Gemeinderat dieses Verbot im Dezember 2019 wieder auf.