Unfälle, Baustellen: Staus im Rückreiseverkehr

In Südtirol gab es auf der A22 an die drei Stunden Wartezeit zwischen Bozen und Sterzing und die Kolonnen setzten sich dann auch auf österreichischer Seite, auf der A13 Richtung Innsbruck, fort. Ebenso überlastet war die Brennerstraße (B182) zwischen Steinach und Matrei. Auf der B179 (Fernpassstraße) mussten sich die Heimreisenden im zähen Kolonnenverkehr in Geduld üben.