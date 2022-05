Nach Doppeleinbruch läuft Fahndung auf Hochtouren

Zwei Einbrüche rund um Mitternacht in der Stadt

Vor Mitternacht fand in Waidhofen jedenfalls der erste Einbruch in der Eichmayerstraße statt. Einige Zeit später erfolgte dann ein weiterer Einbruch in der Johann-Schrammel-Straße. Beim ersten Einbruch waren die Besitzer nicht zu Hause. Sie wurden aber über ihr Handy noch in der Nacht alarmiert.