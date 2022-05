„Burgenlands Winzer spielen in Champions League“

Unglaubliche 100 Millionen Flaschen Wein verkauft das Burgenland in die ganze Welt. Die edlen Tropfen sind dabei mehr als nur ein Genuss. Der Wein ist ein Aushängeschild und sorgt - in Kombination mit Kulinarik und Kultur - zunehmend dafür, dass es Gäste ins Burgenland zieht. Umso mehr soll daher der Fokus im Bereich Weintourismus verstärkt werden. Der kürzlich gegründete Verein „Weintourismus Burgenland“ will landesweit an vier Standorten ein Haus des Weines als zentrale Anlaufstelle einrichten. Nicht nur die vielfältigen Tropfen sollen hier im Mittelpunkt stehen, sondern auch Veranstaltungen, regionale Schmankerln und Informationen sowie Erlebnis rund um den Wein. Eine Idee sei, dass Besucher dort ihre eigene Cuvée kreieren und mit nach Hause nehmen können, erklärt Herbert Oschep, Obmann des Weintourismus Burgenland.