F1: Sekunden-Pech kostet Pierre Gasly Top-Runde

Ocon überzeugt in Q1

Für eine positive Überraschung sorgte hingegen Alpine-Pilot Esteban Ocon. Dem Franzosen war in Q1 die viertschnellste Zeit gelungen. Zudem fuhr Gaslys Teamkollege Yuki Tsunoda auf den neunten Platz, nachdem der Japaner kurz zuvor mit einem Reifenplatzer für eine rote Flagge gesorgt hatte. Im Q2 war dann jedoch auch für ihn Schluss. Tsunoda wird am Sonntag von P11 aus in das Rennen starten.