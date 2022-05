Die Wiederbelebung des alten Bad Gastein

Eröffnung schon Mitte 2023?

Die Hirmer-Hospitality-Gruppe, zu der auch die Travel Charme Hotels gehören, will aus dem Straubingerplatz ein luxuriöses Hotel-Ensemble machen. Anders als das Travel Charme Resort in Werfenweng sollen die drei Gasteiner Hotels im obersten Preissegment liegen. 4-Sterne-Superior und 5-Sterne-Kategorie, an die 250 Zimmer in Summe, eine neue Pool-Landschaft über dem ehemaligen Thermal-Bädern im Straubinger, ein über 30 Meter hoher Hotel-Turm hinter dem Badeschloss.